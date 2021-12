Gerry Scotti a un anno dal Covid: "Per fortuna non ho avuto strascichi, mi ha aiutato mia nipote"

"Il pensiero che stesse arrivando la mia nipotina è stato di grandissima compagnia in quelle giornate che sembravano non finire mai". A "Verissimo" Gerry Scotti parla del periodo in cui è stato ricoverato a causa del Covid, ormai un anno fa. Nello studio di Silvia Toffanin, il noto conduttore ha raccontato di come sia stato aiutato a superare quel difficile momento dall'imminente arrivo di Virginia.

Scotti ha poi precisato di non aver avuto grossi strascichi dalla malattia: "Come tutti quelli che hanno avuto il Covid in maniera seria - spiega - si scopre che forse quel malessere che porta ad avere maggiore stanchezza alla sera può essere riconducibile al virus, però se riesco a reggere ancora i miei ritmi di lavoro vuol dire che anche questa volta ce l'abbiamo fatta".