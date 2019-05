Roberto D’Agostino: “Pamela Prati è in condizioni economiche terribili. Ha anche un problema col gioco”

Roberto D’Agostino, intervistato da “Mattino Cinque”, ha svelato clamorosi retroscena sulla vicenda che coinvolge Pamela Prati, Pemela Perricciolo ed Eliana Michelazzo. Dopo le confessioni di quest’ultima a "Live - Non è la d’Urso", il castello di bugie che le tre hanno costruito sembra destinato a crollare fragorosamente. Ma perché questa messinscena? Il giornalista non ha dubbi: “Truffe con persone inventate per fare soldi. Pamela Prati versa in condizioni economiche terribili – spiega il fondatore di Dagospia – già al suo ex compagno chiedeva continuamente soldi per evitare il pignoramento dell’appartamento”.



La showgirl inoltre, sempre secondo D’Agostino, ha anche un altro problema: “Ha il vizio del gioco, quindi doveva cercare di fare soldi”. “La Prati – spiega il giornalista – prima forse è stata vittima, ma poi è diventata loro complice”. Le rivelazioni però non finiscono qui. “Eliana e Pamela (Perricciolo) hanno una relazione e hanno usato David Coppi – il fidanzato fantasma di cui la stessa Michelazzo aveva svelato la non esistenza a Live - Non è la d’Urso – per coprire la storia tra loro”.



Una macchinazione che parte da lontano e il giornalista fa risalire al 2009, quando Eliana era una corteggiatrice di “Uomini & Donne”: “All’epoca mandò anche una lettera di minaccia a Tina Cipollari, con cui litigò. Tutto partì da lì, dalla fine di quella esperienza”. Quindi le truffe via social: “Creano questi profili finte tramite la loro agenzia. Basta questo per mettere in moto il giro di soldi”.