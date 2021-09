Roberto Baggio tra gli ospiti speciali della prima puntata di "Amici": "Restate umili per realizzare i vostri sogni"

La nuova edizione di "Amici" è partita: nel corso della prima puntata della ventunesima stagione del talent condotto da Maria De Filippi è iniziata a comporsi la classe formata dai nuovi allievi. Tra i tanti ospiti speciali della prima puntata anche Roberto Baggio. Il ”divin codino” ha lasciato il suo "banco" a Serena, la ballerina voluta in squadra da Raimondo Todaro.

Prima di lasciare lo studio, Maria De Filippi ha voluto ringraziare il "Divin Codino" per la sua partecipazione, invitandolo a dare un consiglio ai ragazzi: "Per realizzare i vostri sogni bisogna restare umili - ha detto Baggio, che poi ha parlato anche della sua nuova vita: "Ho la fortuna di vivere dove posso mettermi alla prova ogni giorno. Io penso che la fortuna soprattutto per tutti e per i ragazzi che stanno costruendo il proprio futuro, sia mettersi alla prova e appassionarti anche a cose nuove. Ora ho trovato cose nuove, bisogna rinnovarsi, trovare degli obiettivi davanti".