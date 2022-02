Roberta Capua sul lungo periodo lontano dalla Tv: "Ho lasciato per fare la mamma, non rimpiango nulla"verissi

"Fermarmi per fare la mamma è stata una scelta che ho voluto e potuto fare". Così, a "Verissimo", Roberta Capua spiega la decisione di allontanarsi dalla televisione all'apice della propria carriera, dopo il successo a "Buona Domenica" con Maurizio Costanzo. "Ho avuto la fortuna di poter scegliere. Molte donne non l'hanno e devono barcamenarsi tra figli, lavoro e casa".

Ora, però, che Leonardo - questo il nome del figlio - ha 14 anni l'ex Miss Italia ha ripreso a lavorare a tempo pieno, ricordando con il sorriso il tempo trascorso a casa in famiglia: "Penso che siano scelte molto personali. Non ho rimpianti, sono stati anni belli per me".