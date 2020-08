"Riverdale" fa un salto nel futuro e Lili Reinhart dice addio a Cole Sprouse

I fan di " Riverdale " devono prepararsi a una vera e propria rivoluzione. Nella quinta stagione infatti verrà fatto un salto temporale in avanti di 7 anni e i protagonisti non saranno più gli adolescenti le cui avventure hanno tenuto incollati i telespettatori fino ad ora. Lo ha annunciato una delle protagonisti, Lili Reinhart , ospite del " Jimmy Fallon Show ". "Sarà bello calarsi nei panni di adulti - ha detto -. Questa cosa mi manda fuori di testa".

Come d'abitudine per il talk in questo periodo, la Reinhart era in collegamento con l'anchorman via streaming. Ha avuto modo di raccontare come è la sua vita in quarantena. Un periodo difficile ma al tempo stesso le ha dato modo di riappropriarsi della sua vita. "Il mio intero mondo negli ultimi tre anni è stato completamente rivoluzionato e non avevo mai avuto il tempo di sedermi e considerare ciò che mi stava accadendo - ha spiegato -. Così avere la possibilità di farlo è stato molto prezioso per me".

La Reinhart si è trasferita di recente in una casa tutta sua, in compagnia del cagnolino Milo. "Questo è il primo posto che sia veramente tutto mio - ha affermato -. Quando mi sono trasferita per la prima volta a Los Angeles avevo un monolocale a Hollywood e quando poi sono dovuta andare in Canada ho messo tutte le mie cose in uno storage box. Ma eravano davvero poche così quando mi sono trasferita qui, per un po' ho vissuto in una casa semivuota".

L'attrice, che nella serie interpreta la protagonista Betty Cooper, ha poi spiegato che tra pochi giorni inizieranno a girare la quinta stagione non prima di aver finito la quarta, le cui riprese sono state interrotte bruscamente a marzo dall'emergenza coronavirus, a due episodi e mezzo dal termine. "E' bello avere di nuovo una routine di lavoro, spero che questa cosa del Covid non ci tolga la gioia di girare - ha detto -. Per la quinta stagione faremo un salto nel futuro di 7 anni. Sono eccitata da questa novità, sarà bello recitare il ruolo di un'adulta e per la serie sarà quasi un nuovo inizio".

Per una cosa che ha un nuovo inzio ce n'è una che finisce però. Ed è l'amore tra la Reinhard e il suo collega Cole Sprouse, al quale era legata da tre anni. E' stato lo stesso attore, che nella serie interpreta Jughead Jones, ad annunciare la fine della loro relazione, con un post su Instagram. Un vero colpo al cuore per i fan che chiamavano la coppia "Sproushart". Un addio che in realtà risale a qualche mese fa e comunque avvenuto in totale sintonia. Sprouse infatti nel post augura a Lili "il massimo dell'amore e della felicità". Meglio così, anche perché tra pochi giorni si ritroveranno sul set...

