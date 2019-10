Ritorna l'hacker Rami Malek per l'ultima stagione di "Mr. Robot"

E' partita negli Usa la quarta e ultima stagione di " Mr. Robot " la serie che ha rivelato al grande pubblico Rami Malek , attore premio Oscar per la sua interpretazione in "Bohemian Rhapsody". Malek torna nei panni dell'hacker Elliot per chiudere la serie. In Italia arriverà il 15 ottobre su Premium Action .

La serie, amata dal pubblico e acclamata dalla critica, è stata premiata negli anni precedenti con due Emmy (Rami Malek, miglior attore protagonista, e Mac Quayle, per la miglior colonna sonora originale) e due Golden Globe (miglior drama series e Christian Slater, miglior attore non protagonista). Nel cast, Malek (Oscar come migliore attore protagonista nel biopic Bohemian Rhapsody), Slater, Bobby Cannavale, Grace Gummer (talentuosa figlia di Meryl Streep), Portia Doubleday, Carly Chaikin, Martin Wallström, Michael Cristofer e BD Wong.

"Mr. Robot" racconta la storia di Elliot, un hacker di grandissimo talento ma gravato da ansie sociali invalidanti (non gli piace essere toccato, ha difficoltà a stabilire relazioni) che lotta contro lo strapotere delle multinazionali. Il suo obiettivo principale è la E-Corp, la più grande corporation del mondo, apparentemente inattaccabile almeno fino a quando Elliot non viene contattato da Mr. Robot (Slater) e dalla sua Fsociety, un gruppo di hacker che ha un piano per smantellare l'ordine economico mondiale.

La terza stagione aveva esplorato le motivazioni di ogni personaggio e la disintegrazione della relazione tra Elliot Alderson e Mr. Robot. Che fine faranno Elliot, Mr. Robot e la Fsociety? Tutto si svolge nella settimana di Natale del 2015: Elliot e Mr. Robot decidono di colpire l'èlite dell'èlite. Un proposito che li rende immediati obiettivi di entità come Whiterose e l'Armata Oscura, lo spietato Phillip Price e l'intero apparato della E Corp, oltre ad altre potenze del terrore. Qualsiasi pericolo attenda Elliot ed il suo folle alter ego, è abbastanza per far sì che persino il lato Robot dell'hacker si allarmi.



Intervistato da Stephen Colbert al suo Late Show, Malek non ha risparmiato le lodi alla serie, al suo personaggio e allo showrunner Sam Esmail. "La prima stagione mi è piaciuta molto e l'ultima è allo stesso livello, se non addirittura migliore, ha commentato. Sarà un finale grandioso. Dolceamaro".