Rita Rusic e Alba Parietti: "A 60 anni siamo ancora sensuali e libere"

"Siamo ancora due donne libere". A "Live - Non è la d'Urso" Alba Parietti e Rita Rusic hanno affrontato le sfere del programma condotto da Barbara d'Urso per parlare della loro bellezza senza tempo. "Non dobbiamo guardare l'età - ha spiegato Rusic - ma dobbiamo guardare la persona, chi ci vuole seguire ci può seguire anche sui social, chi non vuole non è obbligato".

L'ex concorrente del "Grande Fratello Vip" ha anche parlato dei vecchi dissapori con Valeria Marini: "Inutile perdere tempo con storie di vent'anni fa - ha spiegato - la vita va avanti". E sulle recenti dichiarazioni sull'ex marito Vittorio Cecchi Gori: "Se era diventato aggressivo? C'è una sentenza di divorzio che parla".