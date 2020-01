Rita Pavone risponde alle critiche dopo la convocazione a Sanremo: "Vado avanti per la mia strada"

La convocazione al Festival di Sanremo è stata una bella sorpresa per Rita Pavone , che a 48 anni di distanza non si aspettava di calcare di nuovo il palco dell'Ariston. A prenderla male è stato invece il popolo social, che ha criticato la scelta per via delle opinioni politiche espresse in passato dalla Pavone. "Vado avanti per la mia strada. quello che gli altri pensano di me è un problema loro".

L'ANNUNCIO A SORPRESA - "Tosca ha pensato a uno scherzo di Fiorello, io invece ho iniziato a preoccuparmi del vestito e del parrucchiere. Mi hanno raccontato che ero già dentro, ma che volutamente il mio nome non era stato annunciato perché la Rai voleva avere una sorpresa da giocarsi. Comunque sia, io sono contenta di esserci. Lo prendo come un bel regalo di Natale, anzi della Befana!", ha raccontato.

LE CRITICHE SOCIAL - Sui social in tanti, all'annuncio della sua presenza nel cast di Sanremo, hanno criticato la scelta per le posizioni espresse in passato dall'artista: "E' un rischio che sapevo di correre, ma come diceva Charlie Chaplin, preoccupati più della tua coscienza che della reputazione. Perché la tua coscienza è quello che tu sei, la tua reputazione è cio' che gli altri pensano di te".

"A SANREMO VEDRETE UNA NUOVA RITA PAVONE" - "Ho 74 anni, ma la mia voce non l'ha ancora capito. E dato che il tempo non si è accorto dell'errore, io vado avanti per la mia strada. Tutti hanno il diritto di dimostrare le proprie capacità. La modestia non deve essere ipocrisia e io so di avere ancora una gran bella voce", ha dichiarato.

All'Ariston porterà "Niente (Resilienza '74)" : "E' una gran bella canzone, grintosa e vitale, un vestito cucito addosso me. Non ho la presunzione di andare lì per vincere, vado piuttosto per far scoprire una Rita Pavone che sa dare ancora tanta energia".

