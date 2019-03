Ringo: “Liga e Vasco? Non sono rock”

"Il rock è un'altra cosa". Così Ringo, art director di Virgin Radio, commenta a "Mattino cinque" il rock "italiano" di Vasco Rossi e Ligabue. Ringo torna anche sulla proposta della Lega, in particolare di Alessandro Morelli, che vuole in radio una canzone italiana ogni tre brani. "Amo la musica internazionale e la nostra radio è stata pioniera da questo punto di vista", dice l'art director di Virgin Radio. "Ci sono delle radio che passano solo musica italiana, sta agli ascoltatori scegliere".



Severe anche le sanzoni previste per chi non rispetta la legge: sospensioni dagli 8 ai 30 giorni. Ringo non si ferma e fa un paragone culinario: "Sarebbe come obbligare un ristorante di sushi a mettere nel menù anche pizza e spaghetti”.