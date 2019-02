Radio, la Lega chiede di trasmettere una canzone italiana ogni tre

Questa proposta di legge scaturisce dalla conclusione del festival della canzone italiana di Sanremo, in cui il vincitore è stato Mahmood. "La sua vittoria - dice Morelli - dimostra che grandi lobby e interessi politici hanno la meglio rispetto alla musica. Io preferisco aiutare gli artisti e i produttori del nostro Paese attraverso gli strumenti che ho come parlamentare. Mi auguro infatti che questa proposta dia inizio a un confronto ampio sulla creatività italiana e soprattutto sui nostri giovani".



Il testo della proposta di legge, oltre a chiedere di dedicare all'Italia un terzo della programmazione musicale, auspica una quota "pari almeno al 10% della programmazione giornaliera italiana riservata agli artisti emergenti". E affida la vigilanza all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni", che può "disporre la sospensione dell'attività radiofonica da otto a trenta giorni" in caso di "reiterata inosservanza".



Gli ultimi dati dicono che nelle prime dieci radio la quota media di musica italiana non arriva al 23% con alcuni casi in cui è anche sotto il 10%. Morelli, che è stato anche ex direttore di Radio Padania, ritiene che la musica non sia "solo un passatempo ma un racconto della nostra vita e della nostra cultura" e sottolinea: "Promuovere la musica italiana significa sostenere l'industria della cultura del nostro Paese e le tante persone che ci lavorano".