Riki fuori controllo: insulti omofobi a un critico che boccia il suo testo a Sanremo

In un articolo su All Music Italia, il professore di latino, personaggio tv ad "All together now" ed opinionista Davide Misiano ha votato i migliori e peggiori testi del Festival di Sanremo. Dietro alla lavagna è finito "Lo sappiamo entrambi" di Riki. Dopo aver rilanciato il suo articolo sui social, Misiano è stato pesantemente insultato dall'ex allievo di "Amici": "Sono bello e intelligente. Andate in crisi voi brutti e 'intellettuali'. Tu sei pure checca e le checche per definizione sono frustrate. Si vede dal tuo sguardo in quella foto".