Addio a Richard Belzer, storico protagonista di "Law & Order"

Il detective Munch

Nato come attore comico, Richard Belzer diede il suo volto magro e scavato e il suo graffiante senso dell'umorismo al detective Munch, che comparve per la prima volta nella serie "Homicide: Life on the Street" dal 1993 al 1999 sulla Nbc. Ma il personaggio divenne un'icona della tv con "Special Victims Unit", dove Belzer recitò per ben 326 episodi dal 1999 al 2016 (anche se il suo personaggio era andato in pensione nel 2013). "Il detective John Munch interpretato da Richard Belzer, è un personaggio iconico della televisione" ha commentato a Variety Dick Wolf produttore della serie tv "Law & Order". "Lo conobbi durante il crossover tra Homicide e Law & Order nel 1997. Ho amato da subito il personaggio e immediatamente dissi a Tom Fontana (creatore di Homicide, ndr) che lo volevo come personaggio in SVU. E così è stato. Richard ha portato il suo umorismo, la sua simpatia nelle nostre vite"