Dopo nove anni Christopher Meloni torna nel mondo di "Law & Order": protagonista di uno spin-off

A nove anni dal suo addio a "Law & Order: Unità vittime speciali", Christopher Meloni sta per tornare al mondo legal-crime creato da Dick Wolf. L'attore sarà infatti protagonista di "Law& Order: Stabler", un nuovo spin-off di una delle serie più longeve nella storia della televisione: nata nel 1999, è arrivata alla 21esima stagione, in onda in Italia su Premium Crime, ed è già stata rinnovata per altre tre).