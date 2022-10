Riccardo Guarnieri ancora geloso di Ida Platano? Sfiora la rissa con Claudio a "Uomini e Donne"

Ancora un confronto nello studio di

tra. Se la dama è ormai lanciata nella conoscenza di nuove persone nel programma di, il cavaliere sembra non aver ancora dimenticato la loro lunghissima storia. Durante la puntata del, l'uomo ha più volte dichiarato di non gradire i complimenti che la sua ex rivolge ai suoi attuali corteggiatori mentre continua ad attaccare lui. Ed è proprio uno di questi,, a far scattare Guarnieri consigliando di provare a far "rilassare" Ida.

Parole che sembrano aver fatto perdere la pazienza a Guarnieri:

solo l'intervento tempestivo di Maria De Filippi

"Non mi può dire che non porto rispetto"

ha permesso che si evitasse lo scontro fisico., ha esclamato Riccardo al centro dello studio. "Claudio non ti ha detto niente - replica la conduttrice - L'hai provocato Riccardo. Ci sono dei momenti in cui non ci vedi più. Lui si è alzato e non ti ha sfiorato. C'è un problema di fondo: ogni volta che Ida esce con qualcuno te la prendi con gli altri uomini e te la prendi con lei perchè ammette che si è divertita una sera. Ma se tu non vuoi stare con lei, perché non può uscire?".