"Uomini e Donne", Maria De Filippi sbotta contro Riccardo Guarnieri

La dama è uscita con Alessandro per ripicca, ma poi in studio ha confessato di essere ancora innamorata del suo ex. Riccardo non ha preso bene il "tradimento", così Maria De Filippi ha cercato di aprirgli gli occhi: "Secondo te perché è uscita con Alessandro? Svegliati, anche i bambini lo capiscono!"

Da quando si sono lasciati Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno voltato pagina e stanno frequentando altre persone. In questi due anni di tira e molla, però, lei non ha mai perso la speranza che possa esserci un futuro per loro.

Riccardo, però, sembra proprio non averlo capito e la accusa di trattarlo in modo diverso dal "rivale" Alessandro. Maria De Filippi allora tenta di fargli aprire gli occhi: "Tu hai fatto le valigie e te ne sei tornato a Taranto. Lei ti cerca per tre, quattro mesi ma tu non rispondi mai. Dopo due anni ti dice che è ancora innamorata di te. Quando esce con te l'unica cosa che si vuole sentire dire e che anche tu sei innamorato di lei. Ti sta dicendo di non paragonarti ad Alessandro. L'ha baciato per non pensare a te che balli con Federica. Anche i bambini lo capiscono, svegliati!".

Il cavaliere, però, sembra proprio non riuscire a mettersi nei panni di Ida e ribatte: "L'ha baciato perché le piace. Poteva prendere il nostro appuntamento con lo stesso spirito". A quel punto la De Filippi perde la pazienza e sbotta: "Non poteva perché è innamorata di te! Quando ti vede ballare e fare il gigione con Federica, cosa deve pensare? Si è comportata come una quindicenne ed è uscita con Alessandro. A volte si comporta da adolescente ma te la sei scelta tu così, che volete fare?". Per tutta risposta, però, lui accetta di conoscere un'altra dama, con lo sconforto della povera Ida.