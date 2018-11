Renzi nel mirino di Scherzi a Parte: il documentario su Firenze... è uno scherzo

La quarta puntata di Scherzi a Parte si apre con una montatura ai danni dell'ex sindaco di Firenze, e non una montatura qualsiasi. Matteo Renzi è infatti impegnato in un documentario volto a mostrare le bellezze della "capitale dello scherzo" - un progetto al quale tiene molto - ma cosa succederebbe se scoprisse che tutto il suo impegno in realtà è stato vano?



Sul modello del film The Truman Show con Jim Carrey e grazie anche alla complicità di Barbara Palombelli, da cui Renzi era stato ospite nella prima puntata di Stasera Italia su Rete 4, Scherzi a Parte fa credere all'ex premier di essere stato vittima per mesi di una gigantesca beffa. Renzi all'inizio non sembra capire e quando gli viene spiegata meglio la situazione, è categorico: "Io non ho intenzione di prendere in giro Firenze, io ho fatto questa operazione perché ci credo. Non firmerò nulla e vi attaccate al cosiddetto." Alla fine gli viene rivelato che lo scherzo è tutto uno scherzo: il suo documentario si farà.