Sul fronte privato la ragazza ha quindi grandi progetti in cantiere, ma anche a livello lavorativo è un periodo decisamente positivo per lei. Durante l'estate ha tenuto compagnia ai telespettatori con "Battiti Live" e in autunno la rivedremo al "Grande Fratello" per monitorare le reazioni social. "Con 'Battiti Live' ho potuto vivermi la Puglia, che è il mio luogo del cuore, circondata dalla musica. L'unione di queste due cose mi ha permesso di divertirmi ancora di più. Sapere che siamo arrivati al pubblico, vedere le piazze piene, ci ha dato una carica di energia che fa bene al cuore", ha ammesso. "La riconferma (al 'Grande Fratello' ndr) è stata un sogno, un altro piccolo ma importante passo in avanti per me. Se fosse per me inizierei subito. Sono una privilegiata, perché faccio il lavoro che da sempre sognavo di fare".