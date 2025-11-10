Tentato omicidio in un reality colombiano: una concorrente cerca di affogarne un'altra

La Piry è stata punita per la provocazione, mentre la produzione ha deciso di espellere Yina. "Con tutto il dolore del mio cuore, devo dire che abbandoni la casa in questo momento", le ha comunicato il conduttore. La concorrente (già protagonista di altri comportamenti aggressivi in passato) ha reagito alla punizione con tracotanza: "Peccato, perché se ne va il rating, ma io non mi faccio intimidire da nessuno". La vittima dell'aggressione ha però chiesto di non espellere la compagna, dichiarando di non serbare rancore per quanto successo. La produzione sta ora valutando il futuro di Yina Calderón.