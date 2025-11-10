Tentato omicidio in un reality colombiano: una concorrente cerca di affogarne un'altra

A "La Mansion De Luinny" la content creator Yina Calderón ha tenuto con la testa sott'acqua la deejay domenicana La Piry
© Da video
Tentato omicidio nel reality "La Mansion De Luinny", in onda dal 30 ottobre sulla tv colombiana. Durante una lite in giardino la content creator Yina Calderon ha spinto in piscina la deejay domenicana Yina si è poi tuffata per tenerle la testa sott'acqua. La tragedia è stata evitata dagli altri concorrenti, che sono prontamente intervenuti per allontanare la Calderon. Un episodio di violenza gravissimo, che potrebbe costare l'espulsione all'influencer.
Nei video ripresi dalle telecamere del programma si vede la donna spingere la rivale in piscina, al culmine di una discussione. La concorrente si è poi tuffata a sua volta per afferrare la rivale per i capelli e trattenerla sott'acqua. Durante la colluttazione la donna aggredita ha inoltre sbattuto la testa contro il bordo della piscina, allarmando ancora di più i presenti. Il presentatore del programma, Luinny, è subito intervenuto per annunciare sanzioni disciplinari per entrambe.
La Piry è stata punita per la provocazione, mentre la produzione ha deciso di espellere Yina. "Con tutto il dolore del mio cuore, devo dire che abbandoni la casa in questo momento", le ha comunicato il conduttore. La concorrente (già protagonista di altri comportamenti aggressivi in passato) ha reagito alla punizione con tracotanza: "Peccato, perché se ne va il rating, ma io non mi faccio intimidire da nessuno". La vittima dell'aggressione ha però chiesto di non espellere la compagna, dichiarando di non serbare rancore per quanto successo. La produzione sta ora valutando il futuro di Yina Calderón.
Non è la prima volta che un reality sudamericano oltrepassa i limiti. Qualche anno fa, infatti, la versione brasiliana de "La Fattoria" era finita al centro delle polemiche per una presunta violenza sessuale di cui era stata vittima Dayanne Mello. All'interno del programma, dopo una festa in cui i concorrenti avevano bevuto molto, il cantante Nego Do Borel aveva palesato il proprio interesse alla modella, lasciandosi andare ad avance insistenti. Si era poi infilato nel suo letto, cercando ripetutamente di accarezzarla e baciarla nonostante lei fosse semi-incosciente. Dopo diversi rifiuti da parte di Mello, se n'era andato furioso, lanciando un secchio contro la modella.