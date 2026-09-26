Raimondo Todaro sulla ex Francesca Tocca: "Andiamo più d'accordo da separati"

Nella puntata di sabato 26 settembre a "Verissimo" Raimondo Todaro ha raccontato la sua verità sulla separazione dalla moglie Francesca Tocca che in una precedente intervista aveva parlato di "mancata fiducia" tra loro.
"Dopo quasi vent'anni di storia siamo cresciuti insieme ed evidentemente siamo cambiati noi", dice il danzatore che spiega di aver ricevuto delle scuse dalla sua ex per le parole uscite durante quell'intervista: "Mi viene da sorridere perché Francesca è proprio così, dice sempre quello che pensa in modo istintivo e a volte lunatico". Raimondo Todaro spiega che di lei ha amato anche le sfaccettature del carattere dietro al quale si cela una bontà di fondo. "Non mi è però piaciuto il fatto che lei non abbia detto niente, non so lei a cosa si riferisse", spiega.
Per l'ex insegnante di ballo ad "Amici", fidanzato da quasi un anno con Giorgia Gagliano, la rottura con Francesca Tocca, dalla cui unione è nata nel 2013 la loro unica figlia Jasmine, ha aperto una nuova fase, più positiva, del loro rapporto. "Non funzionava più mentre ora la vedo più serena, andiamo più d'accordo da separati rispetto a quando siamo insieme". E confida: "Tornando indietro la risposerei mille volte pur sapendo il finale, mi sono sentito amato per vent'anni e la amerò per tutta la vita a prescindere perché per me lei è famiglia".