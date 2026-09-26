Raimondo Todaro sulla ex Francesca Tocca: "Andiamo più d'accordo da separati"

"Dopo quasi vent'anni di storia siamo cresciuti insieme ed evidentemente siamo cambiati noi", dice il danzatore che spiega di aver ricevuto delle scuse dalla sua ex per le parole uscite durante quell'intervista: "Mi viene da sorridere perché Francesca è proprio così, dice sempre quello che pensa in modo istintivo e a volte lunatico". Raimondo Todaro spiega che di lei ha amato anche le sfaccettature del carattere dietro al quale si cela una bontà di fondo. "Non mi è però piaciuto il fatto che lei non abbia detto niente, non so lei a cosa si riferisse", spiega.