Raffaella Carrà, Pippo Baudo: “L’unico rammarico non aver fatto un programma insieme”

"Il mio rammarico è non aver mai fatto un programma con lei". A "Quarta Repubblica", Pippo Baudo ricorda il rapporto che lo legava a Raffaella Carrà, scomparsa ieri all'età di 78 anni. Il noto presentatore si è collegato telefonicamente con la trasmissione di Nicola Porro: "Il motivo era semplice, lei era molto affezionata a Corrado - ha spiegato Baudo - con cui ha fatto due edizioni di grande successo di Canzonissima".

"Poi siamo passati entrambi a Fininvest - ha raccontato Baudo - in una conferenza stampa con Silvio Berlusconi, eravamo stati presentati come gli acquisti Rai. Io ero stato presentato come direttore artistico, ma le dissi: Raffaella io non sarò mai il tuo direttore artistico, tu sei la mia regina e la mia maestra", ha concluso il conduttore.