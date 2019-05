Raffaella Carrà ospite speciale della settima puntata di "Amici"

Una Loredana Bertè in meno, una Raffaella Carrà in più. La giudice del serale di “Amici” è impegnata nel suo tour e non può essere presente, ma nell’ultima puntata del talent c’è un’altra gigante della musica e della televisione italiana, che ha fatto ballare e scatenare tutto il pubblico dello studio.



Altra novità: la giuria speciale, composta da Mara Venier, Gerry Scotti ed Emma Marrone. Prima della esibizione di Raffaella, però, va in scena la sfida tra Mameli e Umberto, lasciata in sospeso la scorsa settimana per i problemi al ginocchio del ballerino. Vince Umberto e Mameli abbandona il programma dopo aver salutato tutti: “È stata una esperienza bellissima, un viaggio stupendo. Devo ringraziare tutti voi”.



Saltate le squadre, ognuno d’ora in poi deve pensare esclusivamente a sé stesso e così partono le sfide singole. Il primo giro lo vince Rafael che si esibisce per ultimo con una coreografia basata sul film The Danish Girl e strappa il primo posto ad Alberto. Così il ballerino si aggiudica la giacca della semifinale del serale.



Tra la prima e la seconda manche di sfide c’è tempo per l’esibizione che tutti aspettavano: Raffaella Carrà balla e canta sulle note dei suoi pezzi più famosi, da “A far l’amore comincia tu” a “Tanti Auguri” fino a “Rumore”. Una performance incredibile che coinvolge pubblico, professori e giuria.