Raffaella Carrà, esce "Joy": la raccolta musicale per celebrare la regina della tv

Sony Music ha voluto rendere omaggio a un'icona di stile davvero unica. Il cofanetto, disponibile dal 4 marzo, raccoglie i brani più rappresentativi della regina della televisione , morta il 5 luglio 2021 a 78 anni . Il suo temperamento allegro e la sua inesauribile energia si ritrovano in queste canzoni intramontabili, che hanno fatto cantare e ballare non solo tutta l'Italia ma anche la Spagna, Francia e Sud America.

"Ci sono delle personalità che rimangono sempre con noi - ha dichiarato Stefano Patara, General Manager Strategic & Catalogue di Sony Music Entertainment -. Raffaella è riuscita ad attraversare confini e generazioni con brillante genialità, contribuendo a rendere liberi tutti gli esseri umani senza alcuna distinzione. La gioia e l'amore che ha trasmesso continua a vivere in tutti noi".

"Joy" contiene venti hit ed è stata pubblicata in tre versioni: un Doppio CD (disponibile dal 4 marzo), un Doppio LP rosa e rosso (disponibile dal 4 marzo) e uno Special Box in edizione numerata limitata (disponibile dal 18 marzo), composto da un doppio CD, un doppio vinile effetto splatter, un libretto con scatti inediti della Carrà tratti da vecchi servizi fotografici e con testi scritti per l'occasione da Sergio Japino, Vincenzo Mollica e Mauro Balletti, una stampa della copertina autografata da Mauro Balletti (autore dell'artwork), un Megamix in vinile 12" con brani remixati da Get Far, e infine una t-shirt celebrativa. Le versioni doppio CD e doppio LP sono anch'esse arricchite dal libretto con fotografie e dichiarazioni inedite.

I brani contenuti nel cofanetto sono: "A far l'amore comincia tu"; "Tanti auguri"; "Pedro"; "Fiesta" (versione spagnola); "Ballo Ballo" (versione originale dell'82); "Tuca Tuca"; "Ma che musica maestro"; "Rumore"; "Felicità, tà tà"; "Que Dolor" (versione spagnola originale dell'82); "0303456" (versione del 1999); "Sono nera"; "E salutala per me"; "Chissà se va"; "Amicoamante"; "Forte forte forte"; "El Borriquito"; "Latino"; "Mi sento bella"; "La Marimorena". Lo Special Box include anche il "Rainbow Megamix" con il remix delle canzoni della Carrà più ballate negli ultimi cinquant'anni, firmato da Get Far (pseudonimo di Mario Fargetta). Questi i brani: "Rumore"; "Tanti auguri"; "A far l'amore comincia tu"; "Pedro"; "Fiesta" (versione spagnola); "Tuca Tuca".

