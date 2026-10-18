Raffaele Sollecito a "Verissimo": "Io e Alberto Stasi siamo vittime della giustizia"

"Mi paragono a lui per l'ingiustizia che c'è dietro e per il fatto di non voler rispettare una sentenza di assoluzione", spiega il 42enne sottolineando che bisogna riflettere su quanto lo Stato "sia garantista o persecutorio". Poi afferma di credere assolutamente che Stasi sia innocente in quanto - sostiene - "non c'è mai stata una prova contro di lui". E sulla lettera inviata in carcere all'allora fidanzato di Chiara Poggi, per il quale oggi non è esclusa un'istanza di revisione, dice: "Ho voluto mostrare la mia vicinanza, gli inquirenti hanno avuto molto tempo per trovare le incongruenze o le falle nel racconto in nome della verità processuale ma non è mai stato trovato nulla e per me è un indicatore fortissimo del fatto che non c'è nulla".