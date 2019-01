RadioMediaset si conferma gruppo leader

"Nel 2018 abbiamo aggiunto al nostro bouquet già ricco e strutturato un’altra emittente del calibro di Radio Monte Carlo - prosegue Salvaderi - abbiamo lanciato il nuovo canale tv di Virgin Radio, abbiamo incrementato in maniera considerevole i ricavi pubblicitari registrando un dato vicino al doppio dell’andamento del mercato e siamo in vantaggio di due anni rispetto al nostro piano quinquennale presentato a Londra. In tutta sincerità, vorrei poter commentare ogni chiusura d’anno con dati come quelli del 2018".

Sul fronte dei dati d’ascolto, l'amministratore delegato sottolinea che "non bisogna farsi trarre in inganno da confronti improbabili dovuti a due anni non confrontabili causa assenza di ben 4 mesi di rilevazione nel 2017 e proseguire nel nostro lavoro di potenziamento del segnale e dei prodotti editoriali delle nostre emittenti, senza dimenticare il digitale. Se solo guardassimo il totale anno vs il primo semestre 2018 per avere qualche coerenza in più nei confronti numerici e soprattutto nei trend di un anno omogeneo, le nostre emittenti sarebbero ancor più brillanti".

Non solo. Salvaderi evidenzia come siano stati inseriti nei palinsesti innesti importanti di grande caratura come Barty Colucci, Claudio Cannizzaro, Lodovica Comello, Gibba, Antonello Piroso, Alvin con Katia Follesa e dell’ultimo nuovo arrivato nella squadra Fernando Proce: "Inoltre stiamo varando due importanti novità che si aggiungeranno a quanto anticipato, ma che ufficializzeremo a breve. Insomma, i nostri brand sono tutti in salute e siamo pronti ad affrontare un anno ricco di sfide importanti e stimolanti anche sul fronte digitale, dove stiamo spingendo moltissimo con un nuovo progetto targato United Music, sotto la direzione di Mario Volo".