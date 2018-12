Tgcom24 da record nel 2018: ogni giorno informa più di 10 mln di italiani| Boom sul mobile: +30% in un anno

Tanti i numeri che confermano quanto il sistema Tgcom24 sia apprezzato da lettori, telespettatori, radioascoltatori: il sito Tgcom24.it ha toccato quotidianamente una media di 2,3 milioni di utenti unici (rilevazioni Audiweb 2.0).



Anche il traffico registrato su smartphone e tablet ha registrato risultati record: 6 milioni i download della app effettuati fino a ottobre 2018, mentre i lettori sono stati in media 1,9 milioni al giorno (+30% rispetto al 2017 secondo le rilevazioni Webtrekk).



Il canale televisivo all news Tgcom24 (canale 54 del DDT) negli ultimi 12 mesi ha ottenuto una media che sfiora lo 0,40% di share e 2,4 milioni di contatti ogni giorno: una crescita pari al 4,3% rispetto allo scorso anno.



Un grande riscontro di pubblico hanno ricevuto anche le breaking news radiofoniche trasmesse 65 volte al giorno dalle emittenti di RadioMediaset (Radio 105, Virgin Radio, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio): in media le notizie firmate Tgcom24 sono state ascoltate da 27 milioni di contatti la settimana.



Un ultimo fondamentale tassello è costituito dai social network: sono 2,1 milioni i fan della nostra pagina Facebook, quasi un milione quelli che ci seguono via Twitter e 230mila i follower che, in poco più di un anno, hanno deciso di seguire la pagina Instagram.



Per tutti questi successi non possiamo che ringraziare tutti voi che ci seguite con affetto e costanza crescenti da tutte le piattaforme sulle quali Tgcom24 fa informazione gratuita, ogni giorno e in tempo reale.