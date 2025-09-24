RadioMediaset si conferma primo gruppo nazionale

A dirlo i dati audiradio relativi all’ascolto radiofonico del primo semestre 2025
© dal-web
RadioMediaset (Radio 105, Virgin Radio, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio), cui fanno capo le attività radiofoniche del Gruppo Mediaset, si conferma ancora una volta primo Gruppo radio nazionale con il 19% di ascoltatori nel Quarto d’ora medio dalle ore 6 alle ore 24 e il 42.9% di ascoltatori nel Giorno medio ieri.
Queste le dichiarazione di Paolo Salvaderi, Amministratore Delegato RadioMediaset: “La pubblicazione della nuova ricerca Audiradio segna l’avvio di una fase nuova, caratterizzata da un impianto metodologico rinnovato e non confrontabile con il passato. Consideriamo questo passaggio un’evoluzione importante e riponiamo piena fiducia nella solidità e nella credibilità del nuovo sistema di rilevazione. Nonostante la discontinuità, i dati confermano e rafforzano i risultati storici delle nostre emittenti, a dimostrazione della loro forza e del ruolo centrale che la radio continua a svolgere nel panorama dei media”.
