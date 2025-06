RTL compra Sky Germania e rivoluziona la tv tedesca

In questo scenario, il ruolo di MFE – MediaForEurope, con Pier Silvio Berlusconi alla guida, diventa fondamentale: non solo come socio industriale, ma come partner strategico per contenuti editoriali condivisi, format originali e sviluppo su più mercati europei. A fianco di MFE, anche il fondo ceco PPF garantisce solidità finanziaria, pur mantenendo un profilo più defilato nella parte editoriale. La vera sfida, oggi, non è più nazionale ma transnazionale: creare un polo europeo, fatto di alleanze editoriali e contenuti locali forti, in grado di contrastare la forza delle piattaforme globali. Il messaggio per il management è chiaro: è il momento di tornare a investire sul core business, prima che sia troppo tardi.