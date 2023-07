Radio 105 punta sui ritmi della tech house con "Mañana"

A partire dal mese di luglio Radio 105 diventa ufficialmente media partner di "Mañana", il nuovo format di musica tech house con la direzione artistica del gruppo musicale Il Pagante, che trae ispirazione dalle sonorità ibizenche e si è rodato con after hour in tutta Europa.

Visto l'ottimo riscontro musicale degli ultimi anni per la musica house in tutte le sue sfumature, il duo milanese ha deciso di creare un nuovo contenitore musicale per tutti gli amanti del genere e non solo. Il format, oltre ad avere come assoluta protagonista la musica, include elementi di animazione e allestimento che rendono le serate "Mañana" eventi unici.