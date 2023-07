Mariasole Pollio: "Senza 'Battiti Live' non sarebbe una vera estate"

"Radio Norba Cornetto Battiti Live" torna per una seconda puntata ricca di musica. Nella seconda serata si alterneranno sul palco di Bari Fedez, Annalisa, Articolo 31, Elettra Lamborghini, Ernia, Bresh, Francesco Renga, Nek, Federico Rossi, Francesca Michielin, Gabry Ponte, Gaia, Gianmaria, Il Pagante, Federica, Wax, Levante, LP, Piero Pelù e Alborosie, Rocco Hunt, Mr Rain, Sangiovanni, Wayne.

I cantanti saranno anche protagonisti di esibizioni on the road da alcune delle più apprezzate località turistiche della Puglia. In questa tappa Elodie e Marco Mengoni da Giovinazzo e i The Kolors da Vieste.

Come sempre accanto ad Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, a condurre ci sarà Mariasole Pollio, che di "Battiti Live" è un volto di casa ormai da sei anni. "Ha rappresentato il mio inizio nel mondo della conduzione - dice lei -. Grazie a 'Battiti' ho imparato cosa significhi stare su un palco, sentirmi a mio agio di fronte a una piazza piena e con una diretta. E poi racchiude tanti ricordi bellissimi, per me l'estate è strettamente collegata a questo show. Nelle piazze poi il pubblico è super caloroso e fedele negli anni".

Come ti prepari per una serata di "Battiti Live"?

Il giorno prima e la mattina dello spettacolo facciamo la lettura copioni, poi al pomeriggio ci riposa un pochino quindi... trucco, parrucco e sei già pronta per salire sul palco. E' tutto molto veloce.

La particolarità di "Radio Norba Cornetto Battiti Live" è anche il suo legame con il territorio della Puglia...

Sì, c'è uno scambio. "Battiti" permette di far conoscere il territorio ai milioni di spettatori che ci seguono e sono anche tante le persone che vengono in Puglia per vedere lo spettacolo. Di contro la Puglia ci presta le sue location incredibili facendoci un grande regalo.

Ufficio stampa

In questi sei anni di trasmissione hai notato cambiamenti nel pubblico?

La popolarità della trasmissione è molto cresciuta, anche sui social c'è una grande attenzione, è tutto molto commentato.

Oltre a "Battiti Live" qualche settimana fa hai presentato "LoveMi" a Milano e poi quattro serate del "Tezenis Summer Festival" di Radio 105. Ormai ti sei specializzata negli appuntamenti musicali.

E' un contesto all'interno del quale mi diverto tantissimo. Poi essere associata alla musica e all'estate per me è un onore. Le cose che ho fatto quest'anno mi hanno resa super orgogliosa. Mi auguro di essere sempre di più un volto familiare e accogliente per quanto riguarda la musica, che è una delle mie più grandi passioni. Alla fine è un'estate di lavoro ma è il lavoro più bello del mondo.

Hai anche una trasmissione radiofonica su Radio 105, "105 Loves Music". Cosa ti piace del mezzo radiofonico?

La radio mi ha dato una dimensione molto personale. Ho imparato a gestire la voce, a conoscere le mie emozioni. Anche a respirare e non andare di fretta! E poi tramite la voce devi trasmettere davvero tutto. E' una palestra incredibile.

Al di là degli impegni professionali che significato ha la musica nella tua vita?

La musica è totalizzante. Per me è sintomo di forza e di pace. Mi riconnette molto con me stessa. Ho una canzone per ogni mood. Quindi amo molto la musica e a quanto pare lei si sta fidando di me. Anche se non so cantare!

Ora sei concentrata nella conduzione ma hai avuto diverse esperienze come attrice. Che spazio vedi per la recitazione in futuro?

A settembre si torna alla carica! La recitazione per me è fondamentale. In fondo nasce tutto da lì, la conduzione è arrivata nella mia vita solo perché da bambina ho iniziato a studiare recitazione. Quindi non la abbandonerò mai e cercherò di farla coesistere con tutto il resto. Mi tengo strette sia la recitazione che conduzione: una con la mano sinistra e una con la mano destra!