Radio 105 conferma la leadership dei suoi programmi storici

“Tutto Esaurito” condotto dal Capitano Marco Galli si conferma il programma più ascoltato della radiofonia italiana con un risultato nel quarto d’ora medio nella fascia 7.00-9.00 pari a 1.060.000 ascoltatori (10.4% di share).



Grande performance anche del “Lo Zoo di 105”, che nell’anno del suo ventennale, si conferma leader in assoluto per share (14.8%) e leader indiscusso nella fascia 14.00-16.00 con 1.052.000 ascoltatori.



Angelo Colciago De Robertis, direttore di Radio 105, afferma: “Siamo felici di vedere confermata la nostra leadership nella fascia 6.00-9.00 che rappresenta il momento di maggior importanza e competizione del nostro mercato e siamo assolutamente orgogliosi delle performance dei nostri programmi storici “Tutto Esaurito” e “Lo Zoo di 105”, che quest’anno compie i venti anni di on-air che festeggerà con un mega evento.

Grande rilievo anche alla nuova sfida di Marco Galli che con lo spin off di “Tutto Esaurito”, ossia “Tutto Esaudito” lanciato a marzo 2018 e in onda dalle 9.00 alle 10.00, entra di diritto all’ottavo posto della classifica con un risultato di tutto rispetto con quasi 860.000 ascoltatori.

Ottimi anche i segnali che arrivano dai nuovi programmi “105 Take Away” condotto da Daniele Battaglia, Diletta Leotta, Alan Caligiuri e “A me mi piace”, con Barty Colucci, Claudio Cannizzaro, Lodovica Comello e Gibba, le due nuove sfide del 2018 di Radio 105”.



Paolo Salvaderi, AD RadioMediaset: “Siamo felici del lavoro fatto da tutti i team delle nostre radio che ringrazio personalmente e che confermano ancora una volta la vitalità di tutto il nostro portafoglio. Un particolare ringraziamento lo dedico alla nostra concessionaria per lo straordinario risultato di raccolta pubblicitaria sviluppata nel 2018”.