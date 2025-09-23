Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
Programma iconico

Quarant'anni fa andava in onda "Il gioco delle coppie" con Marco Predolin

La prima puntata è stata trasmessa su Italia 1 il 23 settembre del 1985

23 Set 2025 - 13:51
© Da video

© Da video

Quarant'anni fa andava in onda "Il gioco delle coppie" con Marco Predolin. La prima puntata dell'iconico programma è stata infatti trasmessa su Italia 1 il 23 settembre del 1985. Il gioco vedeva impegnati i ragazzi alla ricerca dell'anima gemella attraverso una serie di domande.

La storia del programma

 Tra le varie vallette che si sono susseguite nelle prime stagioni ci sono state Linda Lorenzi e Federica Panicucci, Karin Nimatallah, Irene Carestia e Eleonora Resta. "Il gioco delle coppie" è stato trasmesso su Italia 1 dal 1985 al 1986 e proseguito su Canale 5 e Rete 4, con piccole modifiche alla formula ed al titolo, fino al 1994. In tutte le sette edizioni pomeridiane, il sottofondo del programma ha avuto la batteria di James Gadson. Dal 10 settembre 1990, con l'inizio della sesta edizione del quiz, Corrado Tedeschi è subentrato a Marco Predolin nella conduzione.

Il gioco

 Lo scopo del gioco era quello di far scegliere ad un "cacciatore" (di entrambi i sessi) un partner fra tre scelte, in base alle risposte alle domande del cacciatore. La prescelta (o eventualmente il prescelto) veniva mostrato al cacciatore soltanto dopo la scelta definitiva, quando veniva aperto il muro che li separava. Alla coppia veniva regalato un viaggio premio.

Visualizza il post su Instagram
 

Ti potrebbe interessare

gioco delle coppie
marco predolin
tv

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema