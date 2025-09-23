Tra le varie vallette che si sono susseguite nelle prime stagioni ci sono state Linda Lorenzi e Federica Panicucci, Karin Nimatallah, Irene Carestia e Eleonora Resta. "Il gioco delle coppie" è stato trasmesso su Italia 1 dal 1985 al 1986 e proseguito su Canale 5 e Rete 4, con piccole modifiche alla formula ed al titolo, fino al 1994. In tutte le sette edizioni pomeridiane, il sottofondo del programma ha avuto la batteria di James Gadson. Dal 10 settembre 1990, con l'inizio della sesta edizione del quiz, Corrado Tedeschi è subentrato a Marco Predolin nella conduzione.