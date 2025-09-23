La prima puntata è stata trasmessa su Italia 1 il 23 settembre del 1985
Quarant'anni fa andava in onda "Il gioco delle coppie" con Marco Predolin. La prima puntata dell'iconico programma è stata infatti trasmessa su Italia 1 il 23 settembre del 1985. Il gioco vedeva impegnati i ragazzi alla ricerca dell'anima gemella attraverso una serie di domande.
Tra le varie vallette che si sono susseguite nelle prime stagioni ci sono state Linda Lorenzi e Federica Panicucci, Karin Nimatallah, Irene Carestia e Eleonora Resta. "Il gioco delle coppie" è stato trasmesso su Italia 1 dal 1985 al 1986 e proseguito su Canale 5 e Rete 4, con piccole modifiche alla formula ed al titolo, fino al 1994. In tutte le sette edizioni pomeridiane, il sottofondo del programma ha avuto la batteria di James Gadson. Dal 10 settembre 1990, con l'inizio della sesta edizione del quiz, Corrado Tedeschi è subentrato a Marco Predolin nella conduzione.
Lo scopo del gioco era quello di far scegliere ad un "cacciatore" (di entrambi i sessi) un partner fra tre scelte, in base alle risposte alle domande del cacciatore. La prescelta (o eventualmente il prescelto) veniva mostrato al cacciatore soltanto dopo la scelta definitiva, quando veniva aperto il muro che li separava. Alla coppia veniva regalato un viaggio premio.
