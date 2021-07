"Quello che abbiamo io e Francesco va difeso con le unghie e con i denti, ogni volta la gente deve per forza incasellare il nostro rapporto in una definizione: state insieme? Non state insieme? Non vanno definiti i rapporti, vanno vissuti". Ospite al "Maurizio Costanzo Show" mercoledì 14 aprile, Tommaso Zorzi aveva spiegato il suo legame con Francesco Oppini. L’influencer e l’opinionista sportivo si erano conosciuti nella casa del "Grande Fratello Vip": tra loro è nata una forte amicizia, segnata anche da discussioni, liti e riavvicinamenti.

Quando Oppini ha deciso di non proseguire la sua avventura nel reality, l’influencer capì che per lui quel rapporto era diventato fondamentale. “Quello che abbiamo avuto e continuiamo ad avere io e Francesco è più di una storia, perché noi abbiamo un’intimità, che va oltre all’amore in senso lato”, spiegava il 26enne, “con Francesco mi confido, riesco a parlare. Noi non stiamo insieme ma abbiamo un’intimità”.