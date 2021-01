Quando Maria De Filippi cacciò Valentin da "Amici": "Non meriti di essere qui"

L'edizione di "Amici 19" non è stata certo una delle delle più semplici. E non solo per le difficoltà causate dalla pandemia. Molti gli scontri tra i giudici e i concorrenti. Ma tra le tante discussioni, una delle più accese è stata tra la conduttrice del programma, Maria De Filippi, e il ballerino Valentin. Dopo aver perso la sfida contro Gaia, il ragazzo si è lasciato andare a un commento amaro: "Nelle gare sono abituato a focalizzarmi sulla gara, qui ci focalizziamo su altre cose e non riesco a restare concentrato - ha detto il ballerino -. Anche se dovessi vincere con Jacopo, io me ne vado".

Frasi contro la giuria che non sono piaciute a Maria De Filippi che si è infuriata: "Ora basta - lo ha interrotto la conduttrice. Se vuoi andare, puoi andartene senza fare la sfida con Jacopo. Questo programma è così da 20 anni. Hai avuto un altro insegnante perché non ti andavano bene i tuoi professori e non li rispetti. Mi riferisco a Natalia, spesso la correggi. Pensi di essere più bravo della Titova? Ognuno stia al suo posto. Nel momento in cui dici che fai la sfida con Jacopo e anche se lo batti vuoi andare via, quella è la porta. Penso che lui meriti più di te di stare qua. È rispettoso, fa lezione, è puntuale e impara tutti i pezzi".

Valentin prova a spiegarsi meglio, dicendo che sia lui, sia Nicolai e Javier non riescono a esprimersi a pieno, forse anche a causa delle tante polemiche. La conduttrice ribatte, mandandolo via: "Di come ti esprimi tu non mi importa niente". È dunque Valentin l'eliminato della terza puntata.