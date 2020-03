"Amici 19", Javier non accetta il voto della giuria e abbandona lo studio: scoppia il caos 

Caos nello studio di "Amici 19" dopo la sfida tra Javier e Nicolai. Il concorrente cubano, dopo aver perso nuovamente la sfida per andare in quarta puntata contro Nicolai, vive l'esito della sfida come un'ingiustizia. Dopo aver raggiunto il centro dello studio il ballerino ha annunciato: "Me ne vado, vi ringrazio tutti. Io ballo bene, ma vince sempre lui. Non capisco. Io non capisco tecnicamente, non capisco l'interpretazione. Non è giusto".

Vanessa Incontrada interviene in qualità di giudice: "Perché non è giusto? Non puoi fare così, chi lo dice che non è giusto". A prendere le parti del ragazzo è Alessandra Celentano che dà ragione al ragazzo: "Adesso sembra che la danza sia solo un'emozione".

Nel frattempo, Javier ha lasciato lo studio. A quel punto, in una situazione già caotica, Maria De Filippi rimprovera Alessandra Celentano: "Non puoi dire a un ragazzo che ha una crisi isterica che ha ragione e a Vanessa che ha sbagliato, perché così non fai che fomentarlo - ha detto la conduttrice alterata -. Deve accettare il risultato che dà la giuria. Tu sei l'eccellenza della danza Alessandra? Chi te la riconosce questa eccellenza. Cosa ne sai se loro vanno a teatro e se Vanessa ne capisce di danza. Non capisco cosa fai ad Amici, perché non dirigi la Scala? Umanamente non sai rapportarti con un ragazzo".

In studio si scatena il caos con i giudici che iniziano un'accesissima discussione, al termine della quale Maria De Filippi dice di considerare eliminato Javier. A quel punto, però, il ragazzo torna e rientra in gara.