Ad "Amici" la Celentano dà dell'incompetente a Vanessa Incontrada e l'attrice si vendica

Ad "Amici" continua lo scontro tra Alessandra Celentano e la giudice Vanessa Incontrada. Già in puntata la professoressa di classico aveva dichiarato che alcuni giudizi dell'attrice erano frutto della sua incompetenza e ora la Incontrada si è presa la rivincita. Ha assegnato una prova comparata ai ballerini rimasti in gara: tutti e tre dovranno impersonare lo stesso personaggio di un film famoso.

"Le mie perplessità riguardano soprattutto l'espressività e la capacità di riempire la scena e credo che, almeno in questo ambito, la maestra Celentano non possa dire che non ho competenze", ha fatto sapere Vanessa ai ragazzi.

Anche Gabry Ponte non ha gradito il commento della professoressa e ha mandato un video a tutti i ragazzi per ribadire il ruolo della giuria esterna dopo l’accusa della Celentano. Il giudice ha chiesto alla produzione se per questa terza puntata del Serale può votare solo la giuria esterna tutte le esibizioni dei ragazzi. La proposta divide i cantanti tra favorevoli e contrari

Potrebbe interessarti: