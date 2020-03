I giudizi dei professori di "Amici": ecco i promossi e i bocciati del Serale

Il Serale entra nel vivo e i ragazzi tirano fuori la grinta per convincere i professori. Cantanti e ballerini ascoltano le critiche e i giudizi della giuria. per potersi migliorare a livello artistico. La Berté non è ancora convinta di Gaia, mentre Rudy ha trovato imbarazzante l'esibizione di Jacopo, mentre tutti concordano sul fatto che Nyv potrebbe dare di più.

CANTANTI ALLA SBARRA - Gaia è riuscita a convincere tutti del suo talento tranne Loredana Berté, che continua non capire la sua identica artistica. Anche Jacopo porta a casa un giudizio tutto sommato positivo ad eccezione di Rudy Zerbi che definisce imbarazzante la sua esibizione di "Questo piccole grande amore". Giulia, in zona eliminazione, viene elogiata da tutti anche se Zerbi e Stash la trova in calo. Anche il talento di Nyv non è messo in discussione, ma per i professori ha del potenziale ancora inespresso.

I BALLERINI DIVIDONO GIUDICI E PROFESSORI - Tutti i professori di danza elogiano Javier, che però non convince Vanessa Incontrada e Loredana Berté. Al contrario Nicolai è apprezzato dai giudici ma non dal coreografo Timor. Grandi complimenti per Valentin, che però non soddisfa la Celentano. Per la professoressa infatti è sempre uguale, con la stessa espressività.

