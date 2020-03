"Amici 19", seconda puntata ricca di colpi di scena: Talisa eliminata

Seconda puntata per il serale di "Amici 19", il talent di Maria De Filippi. In uno studio per la prima volta senza pubblico per i provvimedimenti relativi all'emergenza coronavirus, è andata in scena una puntata ricca di colpi di scena. Forti contrasti tra i professori e Nicolai e Javier, puniti per comportamenti indisciplinati. Talisa è stata sconfitta nella sfida finale da Jacopo ed è così stata eliminata.