Ad "Amici" Loredana Berté attacca Gaia e la cantante scoppia in lacrime

Ad " Amici " Loredana Berté esprime alcune critiche su Gaia . La giudice pensa che l’allieva abbia una maschera, la sente costruita, sovrastrutturata e non pienamente sincera. La giovane cantante è molto colpita dalle parole di Loredana e ne parla piangendo con Nyv, non sopporta soprattutto di essere stata giudicata falsa, perché lei ce la sta mettendo tutta e queste parole è certa di non meritarle.

LA PROVA DI LOREDANA BERTE' - Per metterla alla prova la Berté ha dato come compito a Gaia di cantare la canzone “Ragazzo mio”, una canzone di Luigi Tenco nella versione che Ivano Fossati fece proprio per la stessa Loredana. Deve cantarla allo stesso esatto modo, non può cambiare niente.

LO SCONFORTO DI GAIA - Gaia ne parla con la vocal coach Emanuela, non condivide le critiche della Berté, non è il suo modo di lavorare perché di solito lei ama fornire una sua versione delle cover che canta ma si adegua e farà lo stesso quando le è stato richiesto. Poche ore dopo Gaia si sfoga con Talisa sempre per il compito assegnatole dalla Berté. Si è sentita poco rispettata nel suo modo di fare arte.

