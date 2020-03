Ad "Amici 19" Talisa bacia Javier, ma poi frena: "Non mi fido di lui"

Flirt in corso nella scuola di " Amici 19 ". Talisa ha infatti accettato l'invito a cena di Javier e i due si sono baciati, ma la ragazza non si fida pienamente del ballerino spagnolo. "Lui mi dice 'ti voglio bene', oppure prima di andare a letto mi dice 'I Love You'. No, non voglio questo, se non lo dici sinceramente", confida a Giulia.

Talisa non pensa che ci siano le premesse perché la storia si trasformi in qualcosa di più serio. "Non mi fidanzerei mai con Javier. Non mi fido, non è onesto. Almeno dimmi la verità. Prima mi dice ‘ti voglio bene’, poi 'I love you'. Perché devi giocare? Non ha senso...Dimmi la verità", racconta alla cantante.

Anche Javier, dal canto suo, dopo l'iniziale slancio sembra aver avuto qualche ripensamento. A Valentin, infatti, ha confessato di stare ancora pensando alla ragazza con cui era fidanzato prima di entrare ad Amici. Dopo il fuoco di paglia i due ballerini riusciranno a convivere e scontrarsi sul palco del Serale?

Ti potrebbe interessare: