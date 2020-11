Quando Maradona ballò con Belen Rodríguez sul palco di "Amici" 

Non solo calcio. Diego Armando Maradona amava anche la vita. E il ballo: così come avveniva in campo, El Pibe de Oro amava danzare anche senza i tacchetti. Lo aveva dimostrato alla grande anche nel 2018 quando fu giudice d'eccezione nell'edizione serale di "Amici 17".

In quella circostanza, lo storico numero dieci del Napoli e della nazionale argentina si esibì in una sensuale cumbia con la sua connazionale, la showgirl Belen Rodriguez: "Sei l'esempio della belleza dell'Argentina in tutto il mondo", fu il complimento della leggenda del calcio mondiale.