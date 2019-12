Quando "Le Iene" hanno ricordato Nadia Toffa

Erano 100 le iene in studio che hanno ricordato Nadia Toffa, la giornalista del programma di Italia 1 che, dopo una lunga battaglia contro il cancro, è scomparsa lo scorso 13 agosto.

"Ci sono delle persone che conoscevano Nadia molto meglio di me". Sono le parole di Alessia Marcuzzi che aggiunge: "Spero di riuscire a dire tutto quello che abbiamo dentro". "Siamo qui per festeggiare la vita, perché è questo quello che voleva Nadia". La conduttrice de "Le Iene" al centro di una schiera di vecchi e nuovi inviati e giornalisti del programma di Italia 1, prende la parola per omaggiare Toffa.

Da Simona Ventura a Luciana Littizetto, passando per Giulio Golia ed Enrico Brignano fino a Fabio Volo e Victoria Cabello. Sono tanti i volti che, nel corso degli anni, hanno dato il loro contributo alle "Iene", e proprio tutti insieme si sono riuniti per salutarla un'ultima volta.