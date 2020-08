Quando la 19enne Ginevra parlò a "Pomeriggio Cinque" della sua decima di seno: "Vorrei operarmi per ridurlo"

"Ho una decima di seno in continuo aumento, con conseguente disagio psicologico e fisico. Vorrei operarmi per ridurlo. In Sardegna l’attesa è lunghissima nel settore pubblico mentre il privato non è accessibile per i costi elevati", questa fu la lettera di Ginevra, 19enne sarda, che scrisse a "Pomeriggio Cinque".

Il professore Pietro Lorenzetti ha accettato di aiutarla programmando l’operazione di riduzione del seno a gennaio. "Ho questo problema da quando ho 12 anni, penso di sottopormi all'intervento da tantissimo tempo", ha raccontato la ragazza che ha poi spiegato le difficoltà di vivere con la sua gigantomastia.



L'intervento alla fine è stato realizzato. Il chirurgo ha regalato a Ginevra una taglia quarta che ha decisamente migliorato la qualità della sua vita, e dopo quattro anni è anche potuta tornare a indossare un bikini.