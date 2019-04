Agata ha la decima di seno: "Voglio operarmi per ridurlo, è una situazione insostenibile”

Agata ha 25 anni e ha sempre avuto un seno molto abbondante, una sesta, ma dopo la gravidanza ha raggiunto la decima. Una situazione insostenibile per il suo fisico: “Ho sempre mal di schiena, sono sempre curva, tendo a ingobbirmi e quindi ho sempre problemi di postura” spiega la ragazza ospite a “Pomeriggio Cinque”.



Purtroppo però la ragazza non è in grado di affrontare le spese per l’intervento. Il professor Pietro Lorenzetti ha raccolto il suo appello e ha deciso di esaminarla: “Siamo di fronte a una gigantomastia, una patologia che causa l’ingrandimento delle mammelle. Ovviamente la opererò perché non è solo una questione estetica, ma è soprattutto un problema per la salute di Agata”.