Carla ha l’undicesima misura di seno: "La mia schiena non regge: ho paura per la mia salute"

Avere un seno molto grande può essere, in alcuni casi, una patologia chiamata gigantomastia. Ne è un esempio Carla Ruggiero che a “Pomeriggio Cinque” ha raccontato le difficoltà di portare l’undicesima misura di reggiseno. La donna ha iniziato ad avere problemi di schiena visto l'enorme peso che deve sorreggere ogni giorno: “Non posso soffrire. Inizio ad avere problemi posturali e andando avanti così peggiorerò sempre. Ho paura ad operarmi perché mi hanno detto che al 90% posso perdere la sensibilità al seno”.



Inoltre, Carla ha molte difficoltà a trovare biancheria intima della sua taglia e deve ordinarla su internet da siti stranieri: “Qui da noi non esistono misure per noi super maggiorate”.



Pietro Lorenzetti, chirurgo plastico, ha provato a tranquillizzare la donna e a spiegarle che un intervento è possibile: “Lei doveva operarsi già da tempo. Nessun chirurgo può assicurare che la sensibilità rimanga la 100%, però potrebbe ridursi il seno fino a una quarta misura, evitando problemi futuri”.