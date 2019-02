Quando i Talk Talk di Mark Hollis furono ospiti di Mike Bongiorno a Superflash

Fondati nel 1981 e scioltisi poi nel 1992, i Talk Talk hanno dato un importante contributo alla musica pop alternativa, al synth pop con "It’s My Life" (1984) fino al post rock con una pietra miliare come Spirit Of Eden (1988). Mark Hollis, voce e cofondatore della band, è scomparso il 25 febbraio in circostanze ancora da chiarire, lasciando un grande vuoto nel mondo della musica. In questo video lo ricordiamo quando fu ospite con tutto il gruppo a Superflash, nel 1984, condotto da Mike Bongiorno.