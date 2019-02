Addio a Mark Hollis, con i Talk Talk fece del pop degli anni 80 una cosa seria

Tra i gruppi degli anni 80 i Talk Talk sono stati esponenti dell'ala più matura, capaci di coniugare una scrittura raffinata e complessa al grande successo commerciale. In poco meno di 10 anni di carriera e cinque album hanno attraversato diversi generi musicali passando dal synth-pop al jazz sperimentale e alla musica ambient. Il tutto reso unico proprio dalla voce di Hollis, dal timbro particolarissimo e riconoscibile tra mille, che racchiudeva tutta la malinconia e il romanticismo peculiari delle cose migliori di quegli anni.



Dopo il debutto con "The Party's Over" (1982), capolavoro nel solco della new wave, con il suono forgiato dal produttore Colin Thurston (già con i primi Duran Duran, Human League e ingegnere del suono del Bowie berlinese), la grande popolarità arrivò con il secondo e il terzo lavoro, "It's My Life" (1984) e "The Colour Of Spring" (1986). A trascinare il primo furono soprattutto la title track (negli anni 2000 riportata alla popolarità dalla cover dei No Doubt) e "Such A Shame", ma anche pezzi divenuti comunque celebri come "Renee" e "Dum Dum Girl". "The Colour Of Spring" invece fu il loro album più venduto, sulla scia del singolo "Life It's What You Make It".



Il vero boom durò un paio di anni. Ma se "meteora" (commerciale, non certo artistica) furono, i Talk Talk lo furono per scelta personale. Dopo il grande successo la musica della band virò infatti su lidi sempre più sperimentali e sofisticati, tra il progressive e il jazz, con composizioni sempre più lunghe e strumentali meno adatte al grande pubblico. Ma "Spirit Of Eden" e "The Laughing Stock", a dispetto degli scarsi esiti commerciali furono lavori complessi che aprirono la via al post-rock diventando fonte di ispirazione per numerosi artisti degli anni successivi. Una volta sciolta la band Hollis pubblicò solo un lavoro da solista, nel 1998, per poi ritirarsi a vita privata. Lasciando però un'eredità quasi unica nel suo genere.