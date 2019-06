Quando Giobbe Covatta lesse la letterina a Babbo Natale a "Mai Dire Gol"

"Caro Babbo Natale", è una lettera piena di umorismo quella che Giobbe Covatta lesse a "Mai Dire Gol". Il comico, steso in terra con una parrucca dai riccioli biondi, vestiva i panni del bambin Gesù, mentre Giovanni e Giacomo recitavano la parte del bue e l'asinello.



Covatta, che quest'anno spegne 63 candeline, è nato in Puglia, ma all'età di 3 anni si è trasferito a Napoli dove poi è cresciuto. Ha esordito come comico molto giovane nei villaggi turistici, mentre la fama nazionale è arrivata dopo aver partecipato al "Maurizio Costanzo Show", che è statao il suo trampolino di lancio.



