Quando Johnny Depp fu premiato con il Telegatto

Ha debuttato sul grande schermo nel lontano 1984 con "Nightmare - Dal profondo della notte" (quando aveva solamente 21 anni) e da quella pellicola di Wes Craven, Johnny Depp non si è più fermato.



Nato nel Kentucky, Stati Uniti, domenica 9 giugno l'attore festeggia i suoi 56 anni, la maggior parte dei quali trascorsi a interpretare film di grandissimo successo, entrati a far parte della memoria collettiva.



Da Chocolat al ruolo di Jack Sparrow nella saga "Pirati dei Caraibi", da "La fabbrica di cioccolato", dove vestiva i panni di Willy Wonka, ad "Animali Fantastici", difficile tenere il conto di tutti i suoi capolavori, per i quali ha ovviamente collezionato diversi premi internazionali. Tra questi, nel 1997 fu omaggiato durante la Notte dei Telegatti, quando ricordò anche la sua immensa passione per la musica.