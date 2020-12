Quando Gemma Galgani ha fatto il lifting

La nuova edizione di "Uomini e Donne" è iniziata il 7 settembre scorso con tantissime novità. Quella più attesa è stata sicuramente l'arrivo di Gemma Galgani, la dama torinese del trono over che aveva già annunciato di essersi sottoposta al lifting. La 70enne più famosa di "Uomini e Donne" ha rinnovato la sua immagine durante l'estate e la frequentazione con Nicola, il giovane 26enne con il quale è uscita per qualche mese.

Ma la nuova stagione del programma di Maria De Filippi è partita anche con altre novità tra cui uno studio più grande, dotato di tutte le precauzioni per garantire il rispetto delle norme anti-Covid e in grado di accogliere in contemporanea sia i protagonisti del Trono Classico, sia quelli del Trono Over.