Quando Enrico Nigiotti si raccontò a "Verissimo": "Dopo Amici mi levarono il contratto"

Un gesto d’amore ha rischiato di compromettere la sua carriera. Tra le interviste più toccanti del 2020 di "Verissimo" c'è quella in cui Enrico Nigiotti ha parlato del suo percorso tortuoso verso il successo. “Dicevano che ero inaffidabile”, spiegava il cantante livornese raccontando quando nel 2010 ad "Amici" si eliminò da solo nella sfida con l’allora fidanzata Elena D’Amario perdendo il contratto discografico. “Io sono così, sono istintivo, non sono stato un professionista in quell’occasione ma faccio sempre quello che sento”, afferma ‘Nigio’ sottolineando come comunque quell’episodio lo abbia fatto poi crescere.

Enrico dopo il talent decise di andare a vivere in campagna a lavorare la terra con il nonno, meditando di trasferirsi alle Canarie con la sua ragazza. “Non ho mai messo di scrivere però e in quel periodo ho composto ‘L’amore è’. Quella canzone, in cui c’è tutto me stesso, mi ha salvato la vita e mi ha fatto capire come dovevo vestire i miei brani, e che valeva la pena di tentarci ancora con la musica”.